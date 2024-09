Lazio, Baroni: "La squadra ha dato tutto. E su Castellanos..."

TUTTOmercatoWEB.com

Una prestazione positiva quella della Lazio contro il Verona e che ha portato alla vittoria dei biancocelesti, la seconda in questa stagione. Tanto sacrificio, abbinato a intensità e qualità per una prova che ha soddisfatto anche mister Baroni, intervenuto così ai microfoni di Dazn:

"Noi cerchiamo di lavorare sulle traiettorie, soprattutto in queste due settimane. Abbiamo fatto un gioco che non sveliamo, oggi Zac ha fatto una grande traoiettoria che serviva. E' importante aver fatto gol su palla inattiva che è importante perché eravamo tra le prime per angoli battuti e questo è essenziale per chi gioca molto sugli esterni. Guendouzi tuttocampista? Lui ha tanto volume, può metter dentro questa corsa in avanti che a lui piace tantissimo, questo chiedo alla squadra. Lui tocca tanti palloni, vuole sempre avere palla, questo mi piace, ha giocato bene con Rovella. La squadra ha interpretato bene la partita da un punto di vista difensivo. Io alla squadra dico spesso di uscire con le tasche vuote, il pubblico vuole vedere una squadra che si spende, loro devono incarnare questo transfer emotivo. Oggi hanno speso tutto, c'erano giocatori come Gila che erano al rientro, senza aver mai fatto un'amichevole. L'atteggiamento mentale in questo momento fa la differenza, loro lo fanno perché si allenano forte e questo li porta ad andare forte anche in campo. Gol nei primi minuti? Mi assumo io la respnsabilità, ci siamo fatti trovare un po' aperti. Quando giochi contro una squadra che si schiera con due centrocampisti molto vicini tra le linee, non è facile. Castellanos? Domani far gli esami strumentali, non credo sia nulla di grave anche se qualcosa ha sentito. Quando torni da questi viaggi è normale perdere qualcosa dal punto di vista prestativo".