Lazio, Baroni su Guendouzi: "Gesto bellissimo, voglio giocatori così!"

È uscito arrabbiatissimo Matteo Guendouzi. Non convinto della prestazione e del risultato contro il Cagliari, il centrocampista della Lazio si è scatenato in panchina dopo che è stato richiamato per l'ingresso di Zaccagni. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è soffermato su quell'episodio, esaltando il comportamento del francese. Ecco cosa ha detto: "Oggi c’è stato il bellissimo gesto di Guendouzi, quando è uscito incazzato gli ho detto che voglio giocatori così, che gli piace stare in campo”.