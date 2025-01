Lazio, Baroni sulle critiche: "Le accetto, sono io il responsabile"

Dopo Lazio - Fiorentina c'è stata qualche critica per la scelta di formazione. Su questo tema si è espresso lo stesso Marco Baroni in conferenza stampa, alla vigilia di Braga - Lazio:

"Io cresco ogni gara, ogni giorno. Chi fa questo lavoro e fame, deve porsi sempre per alzare e superare i limiti. Per domenica accetto le critiche, è giusto, sono io il responsabile. Alcune scelte le rifarei, hanno una natura. Anche in Europa alcune mosse ci hanno portato avanti, con la Fiorentina è stata una sfida particolare, loro hanno raccolto tutto, noi non siamo riusciti. La nostra produzione offensiva è stata buona. Ecco perché ho detto bisogna ripartire da lì. Bisogna avere qualcosa su cui ancorarsi forte: l'identità di squadra e la produzione sono state importanti. Comunque siamo i primi a metterci in discussione, faremo in modo per evitare quei pochi errori che paghiamo a caro prezzo".