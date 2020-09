Lazio, Bastos si racconta: "Le situazioni difficili mi hanno motivato" - VD

Per arrivare a calcare i campi d'Italia e d'Europa, Bastos, come molti dei suoi colleghi, ha dovuto fare molti sacrifici. Nonostante gli ostacoli che la vita gli ha riservato, il duro lavoro e la perseveranza lo hanno portato alla realizzazione del sogno: diventare un calciatore professionista. Durante il programma televisivo condotto dalla moglie Nerika, il difensore si è raccontato. Sul suo profilo Instagram è stato pubblicato un estratto: "E' una lunga storia parlare del passato. Non ho avuto sempre la possibilità di un mezzo di trasporto o di un pasto, ma mi sono sempre ripetuto: "Voglio diventare un calciatore professionista in futuro". Dopo ci sono riuscito e grazie a Dio siamo qui. Quando giocavo con i miei amici nel quartiere, si faceva a piedi nudi. Sembrava divertente: chi aveva la possibilità di avere gli scarpini non poteva giocare perché poteva far male agli altri".

SITUAZIONI DIFFICILI - "Avevo amici che mi dicevano che non sarei mai diventato un calciatore. "Vai nella squadra di Petro? Laverai l'auto di Locò". Ho vissuto situazioni dure, ma oggi sono adulto e le ho capite. Penso che tutto ciò mi abbia motivato e mi abbia spinto in ciò che volevo essere. Siamo umani: possiamo stare giù emotivamente e passare momenti difficili. Di solito dico: "Possono giocare a livelli professionali, solo quelle persone che amano e hanno la passione per questo gioco" perché quando hai la passione per qualcosa e la ami non senti la fatica".

