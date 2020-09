UFFICIALE - Lazio - Atalanta il 30 settembre alle 20:45

Mancava solo l'ufficialità che è arrivata nella giornata di oggi. Il campionato della Lazio inizierà infatti dalla seconda giornata contro il Cagliari. Il primo match doveva essere quello contro l'Atalanta che però ha subito un rinvio dopo la richiesta accolta dalla Lega da parte del club bergamasco di posticipare appunto la prima giornata. Questo il comunicato in cui si rende ufficiale la data del 30 settembre per il recupero: "La Lega Serie A ha reso noto che la gara Lazio-Atalanta, valida per la 1ª giornata di campionato, si disputerà mercoledì 30 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico di Roma".

Lazio, Piperno: "Luis Alberto fuoriclasse, Immobile un capolavoro di Tare e Lotito"

Marcolin: "La Lazio può lottare per lo scudetto. Mercato? Serve un difensore di livello"

TORNA ALLA HOMEPAGE