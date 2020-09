Marcolin: "La Lazio può lottare per lo scudetto. Mercato? Serve un difensore di livello"

Dario Marcolin, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per fare una panoramica sui biancocelesti. Tanti i temi affrontati, dal calciomercato alla prossima Champions fino al discorso scudetto. Ecco le sue parole.

CALCIOMERCATO - "È un mercato abbastanza lento, per la Lazio il colpo importante è Pepe Reina. Aggiunge esperienza e cultura vincente alla squadra, può dare quella compattezza in più in vista della Champions e del prossimo campionato. Muriqi è una prima punta che ha fisicità e dà qualcosa di diverso all'attacco della Lazio, anche Fares è un giocatore che si sposa perfettamente con quello che chiede Inzaghi. Qualcosa dietro la Lazio la deve fare, per giocare in Champions un difensore di livello lo deve prendere, tipo Pezzella della Fiorentina."

LA PROSSIMA STAGIONE - "Dopo la passata stagione non è che non si possa parlare di scudetto, ormai la Juventus e l'Inter non fanno più paura. Questa è l'esaltazione del lavoro che sta facendo Simone Inzaghi con la squadra, oggi con spavalderia puoi guardare alle squadre davanti a te. I biancocelesti sono diventati una certezza e non una squadra che può andare in difficoltà quando è sotto pressione. Sarebbe limitante dire che la Lazio non può pensare al primo posto, sono convinto che i giocatori pensano a quello nella loro testa. Fare la Champions è importante, uscire al primo girone non fa bene e una volta che si è in ballo bisogna ballare. Fondamentale sarà la partenza per l'autostima, la Lazio è una grande squadra e deve confermare quelle certezze che ha, poi tutto viene in automatico. È la convinzione che fa la differenza."

ACERBI - "Secondo me c'è stata una considerazione nei suoi confronti che non gli è piaciuta, se ha fatto queste esternazioni vuol dire che qualcosa è successo. Non credo sia un discorso economico, ma un fatto di importanza dimostratagli. Vedendo Immobile che ha rinnovato lui non si sente da meno. Mi è sembrata strana ma la capisco questa esternazione."

