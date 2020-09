Lazio, Piperno: "Luis Alberto fuoriclasse, Immobile un capolavoro di Tare e Lotito"

Il noto scrittore e tifoso della Lazio Alessandro Piperno è stato intervistato da La Repubblica e tra i vari argomenti trattati ha anche dato il suo giudizio su due gioielli biancocelesti: Immobile e Luis Alberto.

“Penso che Immobile sia il capolavoro della coppia Lotito-Tare. Con quello che costano i centravanti, comprarne uno per due spiccioli (si fa per dire) i cui numeri sono appena al di sotto di quelli di Messi, Lewandowski e Ronaldo è un colpo di genio", poi su Luis Alberto: "Per me è lui il vero fuoriclasse della Lazio. E incarna una tipica storia laziale. Arriva da noi in sordina, fa un anno disastroso, flirta persino con l’idea di lasciare il calcio a soli ventisei anni, per poi sbocciare nel modo più assurdo e imprevedibile rendendosi insostituibile. Non so a chi somiglia. Di fronte a certi assist chirurgici e felpati mi pare il sosia dell’Iván de la Peña che avrei voluto vedere giocare nella Lazio ma che, ahimè, non è mai arrivato".

