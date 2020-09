Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Si sblocca la trattativa col Basaksehir, Bastos vicinissimo"

Si sblocca la trattativa tra Lazio e Basaksehir per Bastos. Secondo il portale turco Haberler, il difensore della Lazio è pronto a raggiungere la squadra e iniziare la sua nuova avventura, con gli ultimi dettagli legati allo stipendio che si starebbero limando in queste ore. L'angolano, in scadenza di contratto tra un anno e non più nei piani di Simone Inzaghi, era destinato da tempo al trasferimento, ma per i paletti imposti dal Fair Play Finanziario non si registrava ancora il sì definitivo. Ora - in Turchia ne sono sicuri - il colpo è ad un passo. La trattativa sarebbe praticamente conclusa: affare da 1,5 milioni di euro.

Lazio, la lista Serie A tra dubbi e tagli dolorosi: possibili scelte e slot liberi

Premier League, cambiano i piani: stadi chiusi anche a ottobre

TORNA ALLA HOMEPAGE