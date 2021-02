Lazio - Bayern, Lopez: "Una gara complicata anche per i tedeschi, non ci sottovaluteranno"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex centrocampista biancoceleste Antonio Lopez ha parlato della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco: "Abbiamo fatto questo filotto niente male, anche i giocatori saranno belli carichi. Quella col Bayern una partita appetibile, mi metto nei panni dei calciatori... affrontare una squadra del genere sarà sicuramente una soddisfazione. I tedeschi sono coscienti che sono una gran bella formazione, ma allo stesso tempo credo che non sottovaluteranno la Lazio. Non sarà semplice neanche per loro. Sono undici loro e undici noi, la Lazio ha una sostanza e può affrontare anche questa squadra qui, non dico alla pari, ma con serenità. Loro hanno sicuramente più da perdere. La Lazio entrerà in campo per fare la sua partita, non credo che si snaturerà. Devi mettere paura all'avversario, i biancocelesti sono in grado di farlo".

LAZIO - CAGLIARI - "Per loro anche un punto sarebbe stato un grande risultato. Quando stai sotto devi raccogliere i punti in tutti i modi. E per farlo viene a mancare proprio l'espressione di gioco. Sono le partite più complicate, e lo è stato anche per la Lazio. Reina nel finale ha fatto degli interventi importanti. Inizialmente hanno cercato di reggere l'urto, poi ha cambiato atteggiamento dopo il gol subito. L'analisi della partita in queste situazioni è questa. Corsa Champions? È un rebus, stiamo assistendo a dei risultati assurdi":

