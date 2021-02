Lazio - Bayern, Marelli torna sulla moviola: "Rigore evidente, ma in Europa il Var..."

Non sappiamo se sarebbe cambiato qualcosa, ma la Lazio contro il Bayern Monaco si è vista negare un rigore abbastanza evidente su Milinkovic-Savic. Anche l'ex arbitro di calcio Luca Marelli si è espresso sull'episodio tramite il proprio profilo Twitter: "Rigore su Milinkovic-Savic è piuttosto evidente ma in Europa il VAR interviene ancora meno che in Italia. E la linea generale è proprio questa: episodio visto, VAR non interviene".