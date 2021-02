Lazio - Bayern Monaco, Capello: "La tensione può bloccare le gambe"

Fabio Capello sa come si preparano le partite importanti e, all'interno dello studio di Sky Sport, ha detto come potrebbero essere gli umori dei giocatori della Lazio pochi minuti prima di affrontare il Bayern Monaco: "Prima delle partite importanti si sa già cosa fare, si parla in settimana. Reina è quello con più esperienza e si può permettere qualche parola in più. Leiva anche non è da meno. La tensione può bloccare le gambe. Sule è il punto debole dei tedeschi, dove la Lazio deve puntare maggiormente, anche se non sono sicuro giochi lui".