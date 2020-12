Lazio - Bayern Monaco, Costacurta: "Ecco il punto debole dei tedeschi"

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Costacurta ha detto la sua sull'accoppiamento Lazio - Bayern Monaco: "Abbiamo visto qual è il punto meno forte del Bayern. La difesa con Boateng gioca molto alta ed è attaccabile. Il punto di forza della Lazio che è il duo Luis Alberto - Immobile può colpire in quella zona. Se c'è una speranza verrà da lì, per il resto la vedo molto dura. Il Bayern comunque non si divertirà". Su Milinkovic: "Ha fatto vedere tratti di talento incredibile, però è sempre stato discontinuo. Anche per lui è l'occasione per mostrare il suo valore".

Manca poco al sorteggio di Champions League. La Lazio è in attesa di scoprire la propria avversaria e, nel frattempo, l'ex calciatore Billy Costacurta fa un'analisi ai microfoni di SkySport: "La Lazio è la squadra più sfortunata tra le italiane, per il semplice motivo che l'Atalanta non può incontrare il Liverpool. In ogni caso sarà un sorteggio arduo, perché sono squadra davvero fortissime quelle dellla prima fascia. La più forte? Il Bayern Monaco sicuramente, forse la più abbordabile è il Chelsea".