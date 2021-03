Lazio - Bayern Monaco, Lehmann: “Non sono sorpreso. Il calcio italiano è in ritardo”

Jens Lehmann, ex portiere dell'Arsenal e della Nazionale tedesca, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l'andata degli ottavi di Champions League tra Lazio e Bayern Monaco e non solo: "La Bundesliga per me è il miglior campionato in Europa, abbiamo grandi giocatori, tanti tifosi allo stadio e grande incertezza in vetta. In Italia il calcio è in ritardo, deve svilupparsi di più. Neuer-Buffon? Voi pensate che i portieri italiani siano i migliori, ma dovete credermi, c'è ancora molto da imparare, da crescere, per essere tra i migliori. Neuer è due categorie superiore a Buffon. Non mi ha impressionato del modo in cui Il Bayern ha battuto la Lazio. E' una schiacciasassi, rende al massimo nei grandi appuntamenti, è tra le favorite con City e Liverpool. La situazione delle spagnolo non è ottimale".