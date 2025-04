Lazio, Bazzani: "Trovare terzini come Lazzari oggi si fa fatica. Noslin..."

L'ex attaccante Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla rosa biancoceleste dopo la vittoria contro il Genoa: “La Lazio si è trovata in superiorità numerica, il discorso è poi cambiato. Trovare terzini di spinta come Lazzari oggi e incidono nella metà campo avversaria fai fatica. Theo Hernandez è fortissimo ma a difendere si addormenta è passivo. Spesso vengono protetti da una difesa a 5, poi devi cambiare l’assetto e rinunciare. Avere due terzini di spinta in una difesa a 4 devi pensare che qualcosa puoi concedere.

Noslin e Tchaouna? Chiaro se la stagione loro non fosse stata così complicata e avesse avuto un sostituto di Isaksen, non è bocciatura ma è una scelta in cui si è voluto sentire più sicuro a livello tattico. La Lazio gioca con Zaccagni, con due attaccanti, con Guendouzi che si butta, con Pellegrini e Lazzari che spingono. O tu vai con uno che ha la certezza nel ruolo, se non ce l’hai vai a Genova e fai una scelta più precauzionale.

Il Parma dal cambio di allenatore ha acquisito sicurezza, la vittoria con la Juve ha pareggiato con l’Inter. Questi li ha fatti in casa, fuori è timido, non ha quella personalità, ma è una squadra qualitativa. La Lazio al deve prendere con le molle, per la Lazio è una grande vittoria a Marassi. Quella eliminazione te la proti dentro ma fa anche da motore per prenderti altro. Mi aspetto una Lazio che faccia una grossa partita, la coppia di attacco si è ritrovata. Le squadre che lottano per non retrocedere, una volta bastava il compitino ora ti attaccano. Secondo me la vittoria è uno spartiacque. Un risultato negativo sarebbe stato pesante, ora sei a un punto dalla Champions. All’Olimpico hai buone possibilità.

Leoni del Parma? Bel giocatore, fisico, strutturato, giovane che ha margini di miglioramento, se ci lavorano bene sopra ha stoffa per diventare importante".