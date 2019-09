Lazio, Bellucci: "Per il quarto posto vedo favoriti i biancocelesti e l'Atalanta"

Cambia la forma ma non la sostanza. Rispetto al suo collega Riccardo Maspero, l'ex attaccante di Sampdoria e Napoli, Claudio Bellucci, per il quarto posto vede favorita l'Atalanta e non la Roma. L'altra costante, invece, è sempre la Lazio. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Per il quarto posto partono avanti Atalanta e Lazio. La Roma è un cantiere aperto, Fonseca deve ancora darle la giusta mentalità. Credo anche che l'Inter di Conte quest'anno sbaglierà pochissimo. Il Napoli dovrà gestire i suoi tanti attaccanti: Milik, Llorente e Lozano non potranno mai giocare insieme".

