Maspero: "Dopo le prime, Lazio e Roma hanno qualcosa in più delle altre"

Un'altra voce che si aggiunge ad un già ben nutrito coro. In tanti credono nella Lazio che, a questo punto, non può più nascondersi. L'ex Cremonese, Torino e Fiorentina, Riccardo Maspero, ha parlato così ai microfoni di juvenews.eu: "Dopo Juve, Inter e Napoli ci sono tante squadre che se la possono giocare alla pari. Lazio e Roma forse hanno qualcosa in più, le altre lotteranno per la qualificazione in Europa League. Tra queste metto anche la Fiorentina".

