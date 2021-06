Lazio, Belozoglu nello staff di Sarri? Dai social arrivano conferme - FOTO

La nuova Lazio di Sarri ancora deve prendere forma. La società biancocelste sta lavorando sul mercato per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Intanto, a subire modifiche è lo staff del mister toscano d'adozione. Potrebbe esserci infatti un nuovo inserimento nella squadra tecnica del Comandante. Ad aiutare Sarri sul campo il prossimo anno, potrebbe esserci anche Emre Belozoglu, ex direttore sportivo del Fenerbahce. Esra Eron, modella e presentatrice turca, ha lanciato un indizio sui social. La donna ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia dell'ex centrocampista dell'Inter con tanto di descrizione: "Siamo a Roma?". Mentre dalla Turchia sono praticamente certi dell'arrivo di Belozoglu in bianoccelste, i social network confermano queste sensazioni positive.