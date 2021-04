Lazio - Benevento, Di Marzio esalta Immobile: “Numeri incredibili”

Con un pirotecnico 5-3 la Lazio supera il Benevento all'Olimpico e continua la sua corsa verso un posto in Champions League. Doppietta per Ciro Immobile che raggiunge quota 151 gol in Serie A, traguardo eccezionale per il bomber della Lazio. Negli studi di Sky Sport, l'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio ha elogiato l'attaccante in maglia numero 17: "Ha impiegato 8 anni e 235 giorni per arrivare a 151 gol nella massima serie italiana. Solo quattro giocatori hanno fatto meglio di lui, Nordhal, Meazza, Nyers e Signori. Sono numeri incredibili".