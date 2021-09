Lazio, Bergomi: “Strakosha merita una seconda possibilità, ha fatto grandi cose in passato”

Manca veramente poco al fischio d’inizio al match tra Lazio e Lokomotiv che scenderanno in campo per questa seconda giornata di Europa League. A Sky Sport l’ex calciatore e commentatore Giuseppe Bergomi ha esposto il suo pensiero sulla squadra di Sarri: “Felipe Anderson è un ragazzo di talento. La posizione più aperta gli permette di sfruttare l’uno contro uno accompagnando però Immobile, il movimento in entrata di Pedro o gli inserimenti di Milinkovic. Questo è quello che ha fatto e che deve fare la Lazio, devono essere più propositivi in attacco. Strakosha va recuperato, le stagioni passate ha fatto cose importanti e una seconda chance gli va data. Mi piace vedere Patric davanti che non ha una grande fisicità ma è rapido e insieme ad Acerbi mi piacerebbe vedere cosa possono fare. Sono importanti le distanze e come riesci a stare sul campo se rimane corta favorisce un certo tipo di centrocampo che quando giochi il derby Milinkovic e Luis Alberto ti danno il 100% poi però lo devono fare sempre, è più difficile perché devono coprire tante zone di campo. Ha ragione Hysaj, la scioltezza mentale fa tanto”.

MILINKOVIC - "Milinkovic è un giocatore superiore per fisicità e per come attacca la porta. Poi ha velocità e tecnica. Oggi riposa non so perché, per me è il giocatore più forte che ha la Lazio in rosa"

