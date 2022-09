Lazio, Bernabè: "Olympia? Ecco tutte le curiosità fino al volo. I tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi sono 12 anni da quando il volo di Olympia ha fatto innamorare il mondo Lazio. Una tradizione ormai quella per la società biancoceleste che vanta di un simbolo e di un valore inestimabile. Per l'occasione, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il falconiere Juan Bernabè: "Prima della partita dobbiamo pensare al modo in cui si presenterà lo stadio Olimpico nel momento del volo, sia a livello di luci che riguardo al pubblico presente. Olympia a Formello solitamente si allena nelle ore pomeridiane perché in serata, grazie alle condizioni meteorologiche, compie uno sforzo maggiore che, insieme alla dieta, le permette di essere al meglio. Oggi Olympia ha quattordici anni, solitamente un’aquila vive circa ottanta anni. Entrare all’Olimpico e vedere il pubblico della Lazio è un’emozione indescrivibile. Non ho parole per ringraziarli del momento che mi regalano ogni volta. Dopo la mia famiglia, i tifosi sono ciò che conta maggiormente nella mia vita. La Lazio è una squadra con una grande passione e un gran sentimento che contagia tutti”.