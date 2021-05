Lazio, Bertini esordisce e Franco esulta: "Come se fosse un mio successo" - FOTO

Bertini esordisce in Sassuolo - Lazio. Poco più di dieci minuti in campo per il centrocampista della Primavera, che può esultare in questo modo per il primo importante traguardo "tra i grandi". Non lo farà da solo, bensì con i compagni di squadra che, al triplice fischio, hanno festeggiato a distanza insieme a lui. È il caso, ad esempio, di Damiano Franco, che su Instagram ha scritto: "I successi di un amico si festeggiano come se fossero i tuoi. Complimenti amico mio. Non c'è da aggiungere niente".

