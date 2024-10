Lazio, Bezzi: "La squadra ha bisogno di tempo, ma Baroni ha capito che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato della Lazio di Marco Baroni, commentando i primi risultati e alcune individualità della rosa biancoceleste:

"Questa squadre ha bisogno di tempo per trovare la propria identità, ma ha un allenatore intelligente come Baroni. Lui è sempre stato molto bravo, è umile e ha capito che questa squadra è molto brava a giocare in velocità. Il mio rimpianto è che non ci sia Immobile, perché con questo gioco avrebbe segnato molto. Se ci fosse stato in una partita come quella di Torino ne faceva cinque. Lui è stato vittima di una Lazio senza attaccanti di ruolo e quindi lo ha dovuto fare anche quando non poteva, a questo si aggiunge l'aspetto che non ama un calcio orizzontale, com'era quello di Sarri. Inizio a pensa che la Lazio potrebbe fare il Bologna dello scorso anno, vorrei una squadra che tornasse anche a dare risultati importanti anche in Europa".

"Mi aspettavo di più in sede di mercato, anche se Tavares è tanta roba. Dopo Lulic non trovavamo un esterno mancino, andrà gestito, so che stanno facendo un grande lavoro. Cataldi sarebbe stato un profilo ideale per questa Lazio. Baroni sta ancora cercando di capire come stia Castrovilli, è stato un acquisto tipo della società che ha fiutato un'occasione a zero. Spero che alla lunga non dobbiamo rimpiangere l'assenza di qualche calciatore in mezzo al campo. La Lazio ha preso 10 gol, non sono pochi, vuol dire che qualcosa non funziona. Romagnoli deve ritrovarsi, Gila è tornato ora".