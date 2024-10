Lazio, Biglia: "Quella di Baroni è una squadra importante. Su Rovella..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il suo addio alla Lazio non è stato dei migliori, tra le polemiche per la voglia di approdare al Milan dopo aver indossato per anni anche la fascia da capitano biancoceleste. Il ricordo di Lucas Biglia tra i tifosi, però, non può non essere positivo per l'impatto e l'importanza delle sue prestazioni, per la crescita vissuta nella Capitale. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dal Festival dello Sport, Biglia ha parlato della nuova Lazio di Baroni e di alcuni singoli:

"È una squadra importante e ti aspetti sempre qualcosa in più. Penso che abbia trovato un grande equilibrio con Baroni. Mi aspetto faccia un bel campionato. Castellanos? Spero il meglio per lui. È andato in Nazionale può dare una mano importante" - Poi su Rovella - "È un giovane importante. Secondo me sarà importante anche per la Nazionale".