Lazio - Bodo/Glimt, Giordano: "Servirà equilibrio. Spero che gli attaccanti..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si avvicina a grandi passi al match contro il Bodo, valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo la sconfitta per 2-0 rimediata in Norvegia, agli uomini di Baroni servirà un'impresa per ribaltare il risultato e mantenere vive le possibilità di accedere in semifinale. Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radio Laziale, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano si è proiettato verso alla vista europea di giovedì sera. Queste le sue dichiarazioni:

GIORNATA DI RIPOSO - “Credo sia una scelta dal punto di vista mentale, perché fisicamente hanno risposto bene nel derby. Queste tre partite ti portano via tante energie, le due partite di coppa sono da dentro o fuori. Il derby lo puoi anche perdere, ma c’è un campionato, ci sono altre partite. Al contrario questa qualificazione si è messa male, quindi credo sia un mantenimento più psicologico che fisico".

FATICA A SEGNARE - “In questo momento facciamo fatica, perché anche nel derby c’è stato il solito golletto del difensore. Mancano i gol degli attaccanti, dei due centrocampisti, forse qualche gol in più da Vecino quest’anno ce l’aspettavamo. Qualcosa in questo momento non gira alla perfezione. Si possono vincere le partite anche se non fanno gol gli attaccanti, l’importante è che creino pericolosità e si mettano a disposizione. Speriamo che giovedì si possano svegliare”.



GIGOT - “Ha sempre fatto la sua parte, non ho mai visto cose disastrose e ha fatto anche un paio di gol. Credo che sia un giocatore di esperienza e maturo, un giocatore che serve in queste partite. Se pensi che loro possano partire negli spazi ampi, Gila diventa fondamentale nei recuperi a campo aperto, caratteristica che non hanno Romagnoli e Gigot”.



PEDRO - “Credo che Pedro possa entrare a partire in corso, per gestire il risultato o andarlo a sbloccare. Partendo con lui da subito, quelli che potrebbero entrare al suo posto non mi danno l’idea di essere determinanti a partita in corso. A lui bastano 15 minuti per poterla risolvere. Non tutti i calciatori sono bravi ad entrare in corsa ed essere determinanti”.

COPPIA DIA – CASTELLANOS - “Andrei più sul sicuro con Dia e Taty, che ultimamente non hanno mai giocato insieme. Darei una chance a quelli che nel momento importante erano determinanti, andrei sulle certezze”.



APPROCCIO ALLA SFIDA - “La frase che dice lui (Baroni n.d.r.) ti fa pensare che la Lazio voglia partire sparata. Bisogna vedere se loro sono disposti ad accettare di essere schiacciati o magari anche loro partono sparti e ci mettono alle corde. Bisogna vedere chi avrà più forza, voglia, dinamismo e tecnica. Serve sbagliare meno passaggi possibile perché ti permette di avere il pallone tra i piedi e non dare coraggio a loro. Chiaro che è la Lazio che deve forzare la partita. È vero che il gol prima lo fai e meglio è, ma loro nella partita d’andata hanno fatto due gol nel secondo tempo. Noi dobbiamo recuperarla e dovremo offrire anche il fianco agli avversari”.



MANDAS E PROVEDEL - “Mandas non sta facendo bene, ma benissimo. Non bisogna scordarsi di quello che ha fatto fino ad oggi Provedel, seppur con qualche errore. È sempre stato un buon portiere, adesso c’è una bella alternativa che da stimolo per l’uno e per l’altro”.



TERZINI - “Penso che possa giocare anche Hysaj con Marusic o lo stesso Lazzari con Marusic a sinistra. C’è questo problema che non è nella lista Pellegrini che poteva essere d’aiuto. Dipende da che equilibrio vuole dare alla squadra il mister e quali saranno gli altri uomini".

EQUILIBRIO - “Credo che la parola d’ordine sia equilibrio. Non attaccare alla cieca e non difendersi ad oltranza, ma avere il giusto equilibrio all’interno della partita. Il secondo gol di può fare anche al 90’. Se, invece, vai in modo scriteriato puoi prendere un gol e diventa ancora più difficile ribaltarla. Confido in una prestazione gagliarda, stile derby”.