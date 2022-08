Lazio - Bologna, cresce il dato sui biglietti venduti: ecco quanti spettatori ci saranno

L'attesa sta finalmente per finire. La Lazio di Maurizio Sarri torna a giocare all'Olimpico contro il Bologna. Una nuova stagione e tanti volti nuovi che faranno il loro esordio con la maglia con l'aquila sul petto. I tifosi biancoceleste non vedono l'ora di scoprire la nuova creatura plasmata dal mister delle aquile. I sostenitori della prima squadra della Capitale hanno risposto presente con 23600 abbonamenti sottoscritti. Anche la vendita dei biglietti continua a ritmo serrato e al momento sono circa 42mila gli spettatori previsti per la sfida contro gli emiliani. Un ottimo inizio con il dato che è destinato a crescere fino alle 18:30 di domenica. C'è tanta voglia di Lazio.