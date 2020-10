Lazio - Bologna, dove vedere la partita in TV e in streaming

Archiviata momentaneamente la Champions League torna il campionato, con la Lazio che nella quinta giornata è chiamata a ripartire contro il Bologna. Fischio d'inizio all'Olimpico previsto per le 20:45 di sabato 24 ottobre, con la partita che sarà trasmessa in esclusiva da DAZN e che si potrà vedere tramite smart TV, tablet, computer o smartphone. Per chi ha attiva l'offerta specifica su Sky sarà possibile seguire il match anche sul canale satellitare dell'emittente dedicato a DAZN.

