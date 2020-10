Lazio - Borussia Dortmund, le reazioni della stampa tedesca: "La vendetta di Ciro"

Chiamatela pure la vendetta di Ciro. Contro il Borussia Dortmund si, ma anche contro chi in Germania lo aveva definito il peggior investimento fatto dal club tedesco. Ha parlato il campo, come sempre giudice insentenziabile. Oggi la stampa tedesca raccoglie i cocci, e titola la disfatta degli uomini di Favre. La Bild, il maggiore quotidiano tedesco non dà spazio alla sfida in prima pagina, ma sul suo sito scrive: "Ironia della sorte, l'ex star Immobile si presenta e colpisce", e poi ancora: "Il Borussia Dortmund incassa. Vendetta servita a Roma". Il Der Spiegel invece: "Troppo facile", riferendosi alla facilità con la quale la Lazio ha affondato il sottomarino giallo. Chiude il Die Zeit, che definisce la sfida di Roma contro la Lazio la più difficile del girone e titola: "Il Dortmund perde la partita regina".

