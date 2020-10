Lazio-Borussia, Lucas Leiva scambia la maglietta con Haaland: il motivo

Dopo una grande vittoria impreziosita da una prestazione incredibile, Lucas Leiva ha chiesto la maglietta a un calciatore del Borussia Dortmund. A fine gara, il brasiliano ha scambiato la maglia con Haaland, l'autore del gol per i tedeschi. Il numero 6 della Lazio ha svelato il motivo di questo gesto ai microfoni di Lazio Style Channel. Il figlio di Leiva stravede per il centravanti norvegese e ci teneva particolarmente ad avere la maglia: "Ho chiesto la maglietta ad Haaland, ha un futuro splendido davanti a sé. Diventerà uno dei più forti del mondo. La maglia me l’ha chiesta mio figlio perché è innamorato. Dovere di papà".