Lazio, Tommaso Paradiso pazzo per Immobile: "Ciro, ti amo" - FT

Tutti pazzi per Ciro Immobile. L'attaccante, che al termine della partita dell'Italia contro l'Olanda era stato duramente criticato, si è potuto consolare con la marea d'affetto che i tifosi della Lazio gli riservano, e che è stata ancor più vigorosa dopo la prestazione di questa sera contro il Borussia Dortmund. Anche Tommaso Paradiso ha dichiarato pubblicamente il proprio amore calcistico nei confronti del vincitore della Scarpa d'Oro. L'ormai ex frontman dei Thegiornalisti ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto di Immobile ripreso nel momento di un'intervista, per poi aggiungere un messaggio inequivocabile: "Ciro, ti amo".

