Lazio - Bologna, esordio da brividi per Romagnoli: la Nord lo incensa

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Il cuore dello Stadio Olimpico di Roma batte più forte che mai. La Lazio torna tra la sua gente, con mille emozioni e un Bologna da battere. La prima giornata di campionato inizia oggi, qui, all'ombra del Colosseo dove i tifosi possono finalmente abbracciare l'esordio di Alessio Romagnoli. Il difensore dopo una trattativa durata quasi un'eternità, può esordire in Serie A con la maglia biancoceleste lì dove è la sua casa. Super tifoso sin da bambino, il sogno di Alessio si realizza tra le mura dell'Olimpico. Oggi partirà dal primo minuto contro il Bologna, con la Lazio, la sua Lazio che è pronto a prendere per mano e portarla più in alto che può. I tifosi lo cantano, lo acclamano, qui Romagnoli è finalmente a casa e lo stadio rende vivo il suo nome, "finalmente".