Lazio - Bologna, Inzaghi: "Sognavo questo momento, lotteremo fino alla fine"

Al termine di Lazio - Bologna, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Se mi aspettavo quest'estate di competere per lo Scudetto? Probabilmente avrei detto che sarebbe stato difficile, ma alla fine del ritiro ero molto fiducioso e sapevo che avremmo potuto fare molto bene. Conosco i ragazzi che alleno e so cosa possono darmi. Sarebbe riduttivo parlare solo di Luis Alberto e Milinkovic, parlerei del gruppo: oggi per me lasciare in panchina Vavro e Caicedo è stato difficilissimo, perché venivano da un'ottima partita a Genova. Oggi mi sembrava più opportuno far giocare Luiz Felipe e Correa per le caratteristiche dei giocatori del Bologna. Strakosha decisivo? Bisogna sempre calcolare che ci sono degli avversari, sappiamo che squadra è il Boogna, abbiamo preparato la partita nei minimi particolari. Nel primo tempo potevamo fare più gol, mentre nel secondo tempo - anche per merito del Bologna - non l'abbiamo chiusa".

CRESCITA LAZIO - "Abbiamo vinto due Supercoppe e una Coppa Italia in tre anni, quest'anno siamo in testa per merito. Abbiamo alzato dei trofei e magari qualcun altro avrebbe voluto farlo al nostro posto. Scudetto? Spero di non perdere giocatori importanti. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato senza Acerbi, ma ho la fortuna di avere grandi giocatori. Juventus-Inter? A questa cosa non ho minimamente pensato, abbiamo un problema grave in questo momento che dobbiamo sconfiggere facendo tantissima prevenzione".

LAZIO 2000 - "Paragoni con quella squadra? Io penso l'atmosfera: abbiamo un grandissimo spogliatoio, con ragazzi che si vogliono bene. Accettano le mie decisioni. Anche l'anno dello Scudetto eravamo tanti e quello che diceva Eriksson lo accettavamo. Il 14 maggio? Una giornata per me importantissima. Quando ho preso la squadra quattro anni fa sognavo questo momento e lotteremo fino alla fine".

Il tecnico biancoceleste ha parlato poi anche a Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto un’ottima partita contro un avversario forte e organizzato con un ottimo allenatore. Siamo stati bravi ad approcciarla bene fin dal primo minuto. Lo Scudetto fu una giornata indimenticabile, sono passati vent’anni e le emozioni sono ancora fortissime. Questi ragazzi però mi emozionano altrettanto da quattro anni a questa parte per quello che danno in campo. I rinvii?Ci dobbiamo adeguare a come sta evolvendo la situazione, abbiamo un problema serio in Italia che va debellato al più presto. Contro l’Atalanta la prepareremo come sempre sapendo che sarà una partita importante. Siamo pronti a giocare con ogni evenienza: porte aperte, chiuse ed eventuali rinvio. Sinisa? L’ho trovato bene, ci siamo salutati. Sono contento per quello che stanno facendo, dovrebbero avere qualche punto di più". Infine sulla bella notizia arrivata in settimana: "Emozione grandissima, l’aspettavamo da tempo. Ad agosto farò il terzo maschietto e ci sarà un Inzaghino in più, un altro bell’attaccante".