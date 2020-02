Lazio, Radu centra le 300 presenze in Serie A: l'omaggio del club - FT

Nella sfida di campionato contro il Bologna, Simone Inzaghi ha dato spazio dal 1', come ci si aspettava, a Stefan Radu. Il numero ventisei della Lazio ha centrato, in questo modo, le trecento presenze in Serie A con l'aquila sul petto. Nel mirino Aldo Puccinelli, tra le fila della compagine capitolina dal 1940 al 1943 ed, in seguito, tra il 1945 e il 1955. Il romeno, poi, raggiunge quota 372, ed a meno quattro da Negro e dal podio dei calciatori più presenti nella storia del club. La sovietà ha voluto omaggiare l'importante traguardo raggiunto da uno dei suoi senatori, pubblicando un post sui propri profili social. Eccolo di seguito:

