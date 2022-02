Lazio-Bologna è una gara sperciale per Mihajlovic. L'allenatore serbo è stato accolto dagli applausi dei tifosi biancocelesti che non possono certo dimenticare quanto ha dato Sinisa per il club capitolino. Dagli spalti dello stadio Olimpico si è alzato un coro storico per l'attuale tecnico rossoblu: "E se tira Sinisa è gol".