Lazio - Bologna, la festa della squadra con i tifosi: le foto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio parte bene in campionato e batte il Bologna 2-1. Sostenuti da un Olimpico stupendo, che nei momenti di difficoltà ha preso per mano la squadra, i ragazzi di Maurizio Sarri hanno sconfitto mille difficoltà portando a casa e punti preziosi. A fine partita i giocatori hanno ringraziato i tifosi biancocelesti, in un abbraccio che ha regalato mille emozioni. Di seguito gli scatti a cura de Lalaziosiamonoi.it.