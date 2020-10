Lazio - Bologna, le probabili formazioni: si punta a due recuperi importanti

Dopo la bella vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio si prepara al ritorno in campo per la Serie A. Sabato alle 20:45, infatti, i biancocelesti ospiteranno il Bologna di Mihajlovic allo stadio Olimpico. I ragazzi di Inzaghi devono innanzitutto recuperare le forze dal punto di vista fisico, mentre emotivamente il successo sui tedeschi garantisce la giusta carica. Da valutare Luiz Felipe, uscito per crampi, e Milinkovic, sostituito per un colpo ricevuto durante il match. Segnali positivi da Lazzari e Escalante che puntano ad una convocazione contro i rossoblù, più facile vedere l'argentino che l'ex Spal. Nel mirino anche il recupero di Andreas Pereira, ancora con qualche linea di febbre. Questi i possibili 11 che sfideranno il Bologna sabato.

Probabile Formazione

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. A disp: Reina, Alia, Luiz Felipe, Armini, D. Anderson, Akpa Akpro, Czyz, Parolo, Escalante, Cataldi, Caicedo, Correa.