Lazio, Bonanni spiega: "Baroni scelta forte. Vi dico su chi avrei puntato"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è pronta ad accogliere Marco Baroni come nuovo allenatore. Le dimissioni di Igor Tudor, dopo soli tre mesi dal suo arrivo, hanno portato la società a scegliere l'ex Verona per la prossima stagione. Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua sulla situazione in casa biancoceleste e su quale tecnico avrebbe puntato. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Lazio? Anche quando prese Inzaghi ci furono grossi dubbi, c'è scetticismo nell'ambiente e qualsiasi scelta oggi non è che abbia grandi consensi. Allegri era fuori mercato e non credo sarebbe mai venuto. O fai una scelta forte come Baroni, che si è salvato con le idee a Verona, che sa districarsi nelle difficoltà, o stupisci con uno come De Zerbi o Pioli. Io un tentativo su De Zerbi lo avrei fatto. Anche Juric. Lotito ha detto a Tudor che non poteva cambiargli 8 giocatori e che in sostanza la squadra è questa. E Juric sa lavorare con con il materiale che gli danno".