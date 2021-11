Lazio, Boninsegna: “Immobile migliore attaccante italiano”

La gara contro l’Irlanda del Nord sarà decisiva per gli azzurri di Mancini ai fini della qualificazione al Mondiale del 2022. A L’Arena, l’ex attaccante della Nazionale Roberto Boninsegna ha commentato il momento che stanno vivendo gli azzurri e in particolare su Ciro Immobile ha dichiarato: “Il miglior attaccante italiano del momento resta Immobile. In queste ultime stagioni si è espresso ad altissimi livelli. Il problema è che, ad oggi, il nuovo Immobile lo stanno ancora cercando. Speriamo nei giovani…L’Italia, in questo momento, è carente di attaccanti. E si è visto nella partita pareggiata contro la Svizzera…Belotti non è in spolvero. Resta Immobile, che segna molto, però, lontano dalla Nazionale. Ai miei tempi c’eravamo io, Pulici, Graziani, Riva, Anastasi, Chinaglia, ma poi le caratteristiche di ogni giocatore vengono esaltate dai compagni che ha vicino. E non sempre è semplice mantenere inalterati gli equilibri tra nazionale e club”

