Scaloni sulle condizioni di Dybala: “Aspettiamo gli esami”

L’Argentina di Scaloni affronterà il Brasile mercoledì, gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2022. Oggi in conferenza stampa, come riporta Tyc Sport, il Ct ha fornito aggiornamenti in merito alle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante della juventus è stato sostituito nella precedente gara a causa di un problema al polpaccio. Queste le dichiarazioni di Scaloni : “Paulo ha ricevuto un colpo prima di venire in Nazionale e all’intervallo ha accusato un sovraccarico così abbiamo deciso di sostituirlo per precauzione. Ora siamo in attesa dei risultati degli esami. Se non ha niente farà parte del gruppo”

