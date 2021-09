Lazio, Borriello: “Immobile farà meglio di Totti in Serie A”

Marco Borriello, ex attaccante e attuale direttore sportivo del’UD Ibizia, ha esposto il suo pensiero sulla Serie A e sulla Nazionale mettendole a confronto. Le sue dichiarazioni a La Repubblica: “L'Europeo ci ha garantito grande rispetto internazionale, ma non nascondiamoci: il calcio italiano non sta benissimo. La Serie A non ha tutto questo appeal e per la Nazionale Immobile non è molto adatto al tipo di gioco che fa la squadra, ma batterà il record di Totti in A…”

