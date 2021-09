Lazio, Lazzari accorcia i tempi di recupero: vuole esserci a Milano

Mancano quattro giorni alla sfida di San Siro e Maurizio Sarri dovrà fare i conti con l'infermeria per decidere gli undici di titolari da schierare contro il Milan di Pioli. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il primo da valutare in cima alla lista è Manuel Lazzari. Il terzino vuole esserci e già ieri ha svolto un lavoro differenziato in campo dopo essersi fermato al 25' del match contro lo Spezia per un problema al polpaccio. Questi giorni saranno cruciali per capire se il biancoceleste potrà partire alla volta di Milano.

Anche nella migliore delle ipotesi tuttavia Lazzari sarà arruolabile in panchina, troppo rischioso pensare di poterlo schierare in capo dal primo minuto. Con molta probabilità al suo posto ci sarà Marusic, anche lui di ritorno dagli impegni con il Montenegro.

