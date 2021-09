Milan-Lazio, Sarri si esalta quando vede rossonero: il bilancio del Comandante

RASSEGNA STAMPA - Domenica sera va in scena il primo test della Lazio di Sarri contro una big. Dopo le belle vittorie con Empoli e Spezia, l'asticella si alza decisamente. I biancocelesti sono attesi a San Siro, alle 18, dal Milan, anche lei a punteggio pieno. Il bilancio del Comandante contro i rossoneri promette molto bene. Il tecnico toscano d'adozione ha sfidato il Diavolo ben 14 volte in carriera raccogliendo 6 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte. I numeri della Lazio in trasferta con il Milan sono ben diversi. Spetterà a Sarri invertire la rotta. A Milano, il mister è riuscito a battere i rossoneri ben due volte quando allenava il Napoli, addirittura 0-4 nel 2015 e 1-2 nel 2017. Sarri ha steso il Diavolo anche con il piccolo Arezzo in Coppa Italia. Nel 2007 infatti, dopo aver perso la gara di andata al Meazza 2-0, la squadra toscana andò vicinissima all'impresa vincendo solo1-0 in casa con il gol di Floro Flores. Chissà che domenica non possano arrivare anche i primi tre punti a San Siro con l'aquila sul petto.