Lazio, il Sarrismo si propaga e il cambiamento è in atto: i dati

RASSEGNA STAMPA - Velocità e propensione offensiva sono i concetti base del calcio secondo Maurizio Sarri. Il suo modo di interpretare il gioco è diventato una filosofia ormai nota a tutti e non solo in Italia. Quando la Lazio lo ha portato nella Capitale ha deciso di affidarsi completamente a lui e alla sua esperienza, questione di fiducia. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il cambiamento è in atto anche si ci vorrà tempo per completarsi del tutto. Alcuni segnali solo arrivati nella gara contro lo Spezia: 37 passaggi consecutivi, qualità pura. I biancocelesti sono stati in grado di completare il 90,9 % di passaggi e a livello europeo solo Manchester City (91,6%) e l’Angers (91,3%) in Ligue 1 hanno fatto meglio. Altro dato notevole riguarda i passaggi nella metà campo offensiva, 87,9 % seconda solo al Manchester City.

