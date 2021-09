Lazio, Pedullà difende Immobile: "Cassano soffre di repressione della depressione"

In questi giorni Immobile è stato il capro espiatorio della Nazionale. Due punti in due gare e sembra che l'unico problema sia il centravanti della squadra. Addirittura Cassano ha detto che l'attaccante della Lazio non sa giocare a calcio. A prendere le parti di King Ciro ci ha pensato Alfredo Pedullà che ha voluto rispondere con un video: "Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro, sono numeri e non chiacchiere che potrei raccontare. Tutto questo per andare nei dettagli di un intervento di Cassano, che può dire tutto quello che vuole a patto che non offenda. Mi sembra la repressione della depressione: quando smetti di giocare diventi opinionista, puoi fare quello che ti pare, a patto che tu abbia un minimo di rispetto verso gli altri. Non credo sia giusto snocciolare i numeri di Immobile, perché i numeri sono sentenze, valgono più delle parole e le schiacciano in un modo pesante senza dover andare oltre. Forse sarebbe il caso di ricordare il passato di Cassano, che quando giocava ha messo il suo talento sotto gli scarpini. Tutti gli hanno riconosciuto il talento. Ora pensa di fare gol parlando, cosa che non faceva giocando. Sorvoliamo anche su tutte le volte che ha mancato di rispetto a gente che adesso non c'è più, ma in modo pesante (per esempio con Garrone). Per Cassano Lukaku è scarso, Jorginho è scarso, Immobile è scarso... Ma non è che questa repressione della depressione porterà Cassano ad avere un delirio di onnipotenza? Lui non ha bisogno di consigli. Nel suo delirio pensi a una cosa: i giudizi li può dare lucidi e possibilmente non prevenuti".