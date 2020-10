Lazio - Borussia Dortmund, le pagelle dei quotidiani: Immobile è il re, Leiva insuperabile

Una notte difficile da dimenticare quella di ieri sera all'Olimpico per la Lazio. La squadra di Inzaghi al suo esordio in Champions League dopo tredici anni ha battuto il Borussia Dortmund imponendosi per 3-1 e rendendosi protagonista di una gara perfetta quasi priva di sbavature. Queste le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi nazionali.

Corriere dello Sport - Strakosha 7, Patric 6.5, Luiz Felipe 7.5 (6' st Hoedt 6), Acerbi 8; Marusic 6,5, Milinkovic 7 (22' st Akpa Akpro 8), Leiva 8, Luis Alberto 7,5 (36' st Parolo 6,5), Fares 7; Correa 6,5 (22' st Muriqi 6,5), Immobile 8,5 (36' st Caicedo 6,5), Inzaghi 8.

Gazzetta dello Sport - Strakosha 6,5, Patric 5.5, Luiz Felipe 7 (6' st Hoedt 6), Acerbi 6,5; Marusic 6, Milinkovic 6.5 (22' st Akpa Akpro 7), Leiva 6,5, Luis Alberto 7 (36' st Parolo sv), Fares 6; Correa 6 (22' st Muriqi 6), Immobile 7 (36' st Caicedo sv), Inzaghi 7.

Il Messaggero - Strakosha 7; Patric 6; Luiz Felipe 7 (6' st Hoedt 6,5); Acerbi 7,5; Marusic 6,5; Milinkovic 7 (22' st Akpa Akpro 7); Leiva 7,5; Luis Alberto 8 (36' st sv); Fares 6,5; Correa 7 (22' st Muriqi 6,5); Immobile 8 (36' st Caicedo sv).

Lazio, Tommaso Paradiso pazzo per Immobile: "Ciro, ti amo" - FT

Lazio-Borussia, Lucas Leiva scambia la maglietta con Haaland: il motivo

TORNA ALLA HOME