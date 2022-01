Lazio, botta e risposta social con Fantacalcio sul valore dell'assist del Sergente - FOTO

Un'opera d'arte. Il tacco del Sergente Milinkovic per la prima rete di Ciro Immobile è qualcosa da registrare per vederlo e rivederlo mille volte. Il gesto tecnico del serbo è perfetto, bellissimo e da grande campione. Proprio per questo alla fine della gara contro la Salernitana la società lo ha celebrato sui social e lo stesso Sergente ha stuzzicato il Fantacalcio chiedendo che il suo assist fosse valutato +1.5.

Richiesta portata avanti anche dalla Lazio sui social e che ha avuto il risultato sperato: proprio l'account Twitter del Fantacalcio ha così risposto: "Più che d'accordo! Così d'accordo che vi abbiamo anticipato Utilizzando i Quality Assist anziché quelli classici, lo splendido tacco del Sergente è considerato Assist Gold, il cui valore è proprio +1,5!". Insomma non poteva che andare così, giusto premio per il capolavoro del biancoceleste.