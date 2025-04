Lazio, Briga carica l'ambiente: "Noi tifosi faremo la nostra parte"

TUTTOmercatoWEB.com

Mancano poco più di ventiquattro ore a Lazio - Bodo/Glimt, una gara storica in cui la Lazio è chiamata a fare l'impresa e rimontare il 2-0 dell'andata. I giocatori sanno che possono entrare nella storia, i tifosi ancor di più. Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto il noto cantante di fede biancoceleste Mattia Briga, il qual ha caricato l'ambiente in vista della battaglia di domani. Ecco di seguito le sue parole:

"Quella di domani è una partita strepitosa, ne abbiamo giocate poche nella nostra storia ultra secolare. È una gara che si può ribaltare, dobbiamo mettercela tutta, sia sul campo che sugli spalti. Mi viene in mente quel Porto-Lazio in cui andammo in vantaggio e poi ne prendemmo 4. In casa lo stadio è stato pieno. In quell’occasione non ce l’abbiamo fatta, ma domani potremmo farcela".

"Quando canto all’Olimpico non capisco niente. Vado in automatico e mi vengono in mente le immagini dei momenti passati allo stadio con la mia famiglia, con mio nonno, mio padre. Mi viene in mente un gol clamoroso di Mancini, quello Di Vaio: tutti i flash della Lazio di Coppa di quando ero piccolo; quella Lazio che mi ha fatto vivere un’infanzia serena, testa alta e petto in fuori. Domani sarà in Tevere, come sempre. Sono molto fiducioso sul fatto che noi tifosi faremo la nostra parte".