Lazio, Buccioni: "Abbiamo insegnato lo sport all'Italia. I tifosi, invece..."

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso della festa della Polisportiva, presso la sede della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo, per i 124 anni dalla sua fondazione, ha preso parola il presidente Antonio Buccioni presentando la storia della Lazio dal punto di vista sportivo, oltre che strettamente calcistico:

"Per parlare della Lazio ci sarebbe il rischio di perdersi e non finire mai. I nove fondatori ci hanno trasmesso una volontà rivoluzionaria. La Lazio è colei che ha insegnato lo sport all’Italia. La nostra famiglia oggi è una società moderna composta da circa 80 organismi, colgo l’occasione per salutare il Presidente Claudio Lotito e suo figlio Enrico che è presente con noi questa sera. Una famiglia di circa 10 mila ragazzi e ragazze dietro ai quali ci sono le famiglie e la tifoseria della Lazio, in grado di insegnare la coreografia al calcio mondiale e ne vedremo delle belle nelle prossime settimane".