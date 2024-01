Lazio, la festa della Polisportiva: tutti i presenti e i premiati - FOTO

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:55 - E' il momento dei premi Bigiarelli: tra i premiati Massimo Maestrelli, Pierluigi Pagni e Alessio Romagnoli (non presente all'evento).

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - Iniziano le premiazioni e si parte dai campioni d'Italia: Lazio Hockey Femminile Under 14, Lazio Pallanuoto Under 18 e Lazio Football Americano Under 21.

AGGIORNAMENTO 17.40 - Presso la sede della regione Lazio è arrivato anche il presidente Claudio Lotito per celebrare l'anniversario della fondazione della Polisportiva.

AGGIORNAMENTO 17.30 - Nel corso della cerimonia ha preso parola il presidente della Polisportiva, Antonio Buccioni: "La Lazio è colei che ha insegnato lo sport all’Italia con una tifoseria in grado di insegnare le coreografie al calcio mondiale".

Il 9 gennaio è sempre un giorno speciale. La Lazio compie 124 anni di storia gloriosa. Dopo la festa dei tifosi allo scoccare della mezzanotte in Piazza della Libertà con bandiere, sciarpe e fuochi d'artificio, oggi è tempo di celebrazioni. Questo pomeriggio a partire dalle 16:30, nella sede della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo, andrà in scena la cerimonia della Polisportiva biancoceleste alla presenza del Governatore Rocca e degli Assessori e Consiglieri Regionali. Di seguito tutte le foto dell'evento.

Presenti all'evento tra gli altri Enrico Lotito, Direttore Generale del Settore Giovanile maschile e della Lazio Women, l'ex centrocampista della Lazio Franco Nanni e Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso, allenatore della storica squadra campione d'Italia del 1974, Tommaso Cappelli e Lorenzo D’Agostini, calciatori della Lazio Primavera, Antonio Buccioni, Presidente Generale Società Sportiva Lazio.

Im programma anche la consegna dei premi Bigiarelli 2024 da parte della Società Sportiva Lazio. Di seguito tutti i premiati: Giancarlo Guerrini, Pallanuotista e nuotatore biancoceleste, Massimo Maestrelli, Figlio di Tommaso Maestrelli, Alessio Romagnoli, Calciatore, Pierluigi Pagni, ex difensore della Lazio, LazioWiki, Progetto finalizzato alla creazione dell’enciclopedia sulla S.S.Lazio, Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, Centro Studi sulla storia della Società sportiva Lazio, Emilio Innocenzi, Presidente di tutte le realtà imprenditoriali nate dall’esperienza del gruppo Team Service, Curva Nord, Guido De Angelis, giornalista.