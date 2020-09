Lazio, Budoni: "Ben venga l'acquisto di un giovane difensore di prospettiva. Fares utile anche in copertura"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex portiere biancoceleste Riccardo Budoni, ha parlato così dei biancocelesti. “La Lazio aveva individuato Kumbulla come profilo per il futuro, ma era difficile dare quelle garanzie economiche al Verona. Sono sicuro che arriverà il profilo giusto in difesa. Il profilo di un difensore forte in prospettiva servirebbe anche e soprattutto per il futuro. Vedrei bene un profilo come Radu, ma più giovane. Fares sarà utile anche in fase difensiva e anche gli altri arrivi sono importanti. Penso a Reina che farà da chioccia a Strakosha. Con il Frosinone ho visto una buona Lazio, con Correa che ha provato nuovi movimenti per impensierire le difese avversarie. Non mi meraviglierei di vedere Parolo e Leiva insieme, cercando di provare magari nuovi assetti offensivi in attacco”.

Calciomercato Lazio, Lombardi torna a Salerno: Kiyine per ora dice no

Lazio, Di Marzio: "Deluso dal mercato dei biancocelesti"

TORNA ALLA HOME PAGE