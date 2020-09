Lazio, Di Marzio: "Deluso dal mercato dei biancocelesti"

Il mercato chiuderà i battenti il 5 ottobre, e la Lazio, dopo gli arrivi di Escalante, Reina, Muriqi e fares, è alla ricerca di un difensore centrale vista l'imminente partenza di Bastos in direzione Turchia. Ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha espresso il suo parere anche sul mercato dei biancocelesti: "Non mi convince il mercato della Lazio. La Juve anche cerca una punta con certe caratteristiche, che si adatti a CR7. Dzeko va bene, così come Benzema, di cui si era parlato".

